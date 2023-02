Au amanetat și bani inexistenți » Petrolul Ploiești a cesionat sume din drepturile TV pentru sezonul următor, chiar dacă formația prahoveană nu e sigură că va rămâne în Superliga și în viitoarea stagiune

08:10

Revista Four Four Two a realizat un clasament istoric, al celor mai bune formații din lume, de club și naționale, iar Steaua, pentru a doua jumătate a anilor '80, e plasată pe locul 42, peste nume mari precum Arsenal, Chelsea, Hamburg sau Marseille # Topul e condus de Ajax din perioada 1965-1973, la care a antrenat și românul Ștefan Covaci, urmată de Brazilia 1970 și de Milanul tripletei olandeze Rijkaard-Gullit-Van Basten. ...