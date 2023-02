Care sunt orele de liniște la bloc în 2023, în România. Primești 1.500 de lei amendă dacă facă gălăgie în acest inverval orar

23:50

Începe procesul! Mihai Theodor Mincu, ginerele lui Gigi Becali, a fost prins conducând un vehicul sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive și poate ajunge la închisoare. Magistrații au constatat legalitatea sesizării instanței, iar cel cunoscut […] The post Mihai Theodor Mincu e asumat. Începe procesul! Ginerele lui Gigi Becali: “Nu sunt pericol public” + Cu ce alcoolemie a fost prins appeared first on Cancan.