Cum se menține în formă Crina Abrudan, ajunsă la vârsta de 45 de ani. Cele 2 alimente la care a renunțat „faimoasa” de la Survivor România 2023

08:10

Recent, România și-a ales reprezentantul pentru Eurovision 2023. Theodor Andrei este artistul care a primit cele mai multe voturi din partea publicului. Pe platformele de socializare, Jessie Baneș, solista din România, susține că TVR ar […] The post Jessie Baneș: „Este jenant unde a adus TVR-ul acest concurs”. Ce opinie are solista din România despre Eurovision appeared first on Cancan.