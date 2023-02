Valentine’s Day atipic pentru musculos. Unde s-a relaxat Alex Bodi după ce a rămas fără iubită

13:40

Cutremurul ce a afectat Turcia și Siria a făcut ravagii. Mai mult de 34.000 de oameni și-au pierdut viața, iar bilanțul deceselor este în continuă creștere. Printre cei care s-au stins din viață sub dărâmături […] Doliu în lumea sportului! Fostul jucător de la CSU Suceava a fost găsit fără viață sub dărâmături, alături de copil și soția însărcinată, după cutremurul din Turcia