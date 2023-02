Mihai a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Sunați de urgență la 112 dacă vă întâlniți cu el

23:40

Cove este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori români. Cu o carieră de succes, acesta are parte de o familia așa cum și-a dorit-o, iar nu puțini sunt cei care-l urmăresc în social media. Recent, […] The post Cove dă de pământ cu influencerii + Ce spune prezentatorul despre cei care consideră munca o rușine appeared first on Cancan.