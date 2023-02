Străzile cu sens unic, o dilemă pentru șoferi. Ce riscă conducătorii auto dacă fac manevre interzise

23:50

Cătălin Bordea și-a “recuperat” soția, însă, de Ziua Îndrăgostiților, a avut “arici” la buzunar. Mâna dreaptă a lui Dan Capatos la Xtra Night Show a fost la cumpărături, alături de Nelu Cortea, partenerul său din […] The post Cătălin Bordea s-a zgârcit de Ziua Îndrăgostiților, la cumpărături. “O să-i zic că am dat bani pe el!” appeared first on Cancan.