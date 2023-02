Dis de dimineață cu EL la Retro FM

17:40

Bombardamentele masive lansate vineri, 10 februarie, de Rusia au afectat puternic instalațiile electrice din Ucraina, în vreme ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întors dintr-un tur pe care l-a făcut în capitalele Europei de Vest, spunând că a primit „semnale bune” la cererile sale de a primi mai mult ajutor militar, scrie Reuters. Judecând după situația de pe câmpul de luptă, oficialii ucraineni afirmă că Moscova a început o nouă ofensivă înainte de marcarea unui an de la începutul războiului în Ucraina, pe 24 februarie.Potrivit serviciilor britanice, forțele ruse obțin câștiguri la nord de orașul ucrainean Bahmut pe care încearcă să-l înconjoare, dar întâmpină dificultăți în atacul spre Vuhledar, mai la sud, unde forțele armate ruse au abandonat peste 30 de vehicule blindate într-un asalt eșuat.Pe de altă parte, șeful grupului de mercenari privați Wagner, Evgheni Prigojin, a spus, într-un rar interviu făcut public în Rusia, că forțele ruse trebuie să captureze orașul ucrainean Bahmut pentru a-și putea continua campania, dar că rușii se confruntă cu „o rezistență acerbă din partea apărătorilor ucraineni”.Intervievat de un corespondent militar rus, Prigojin a declarat că Rusia trebuie să-și puncteze în mod clar scopurile în campania sa: fie să-și stabilească în mod ferm prezența în estul Ucrainei sau să se miște mai departe pentru a captura mai multe teritorii ucrainene.Jurnaliștii de la Reuters nu au putut să verifice informațiile de pe câmpul de luptă.Despre situația din Ucraina va discuta și președintele SUA Joe Biden, care va călători în Polonia între 20 și 22 februarie pentru a se întâlni cu aliații de pe flancul estic al NATO, după cum anunță Casa Albă. Vizita lui Biden în Polonia va marca un an de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei.Tot în Polonia, săptămâna viitoare, ar urma să aibă loc o întâlnire dintre reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional și oficiali ucraineni, în contextul în care Ucraina solicită un program de împrumut de mai multe miliarde de dolari pentru a-și acoperi nevoile de finanțare, cauzate de războiul pornit de Rusia.Președintele francez Emmanuel Macron nu a exclus trimiterea de avioane de luptă în Ucraina la un moment dat, dar a spus că Kievul are nevoie de mai multă putere de foc militară imediată.