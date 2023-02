Țeapă de zile mari venită din partea unui dezvoltator imobiliar. Ce a descoperit un român, după ce și-a achiziționat o vilă de lux

14:00

O rusoaică în vârstă de 49 de ani a reușit să creeze o panică generală la bordul unei aeronave, în timpul zborului Stavropol – Moscova. Pentru că voia neapărat să fumeze, femeia a început să […] The post Ireal ce a putut să facă o rusoaică de 49 de ani unui însoțitor de zbor, într-un avion! Călătorii au rămas înmărmuriți appeared first on Cancan.