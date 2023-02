Iluzia optică a zilei | Ai ochi de detectiv, dacă găseşti ursul panda dintre oameni, în doar 7 secunde

16:50

Mama Oanei Matache, a făcut primele declarații despre presupusul divorț care ar fi avut loc între fiica sa și soțul ei, Răzvan Miheț. Gina Matache i-a uimit pe toți cu reacția pe care a avut-o […] The post Prima reacție a Ginei Matache, după ce fiica ei a fost surprinsă în timp ce se săruta cu un alt bărbat: ”Sunt alegerile ei” appeared first on Cancan.