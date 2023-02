Pacienți din Iași și Brașov au primit dispozitive luate de la morți. Câți bani au plătit

14:30

Taylor Givens (29 de ani) și Collin Kobleja (34 de ani) au o poveste de viață desprinsă parcă din filmele de dragoste. Cei doi tineri s-au cunoscut în anul 2011, când au fost supuși unor […] The post Povestea emoționantă a celor doi tineri din imagine. Cum au ajuns să se îndrăgostească, pe patul de spital appeared first on Cancan.