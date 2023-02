Dinamo - FC Brașov, amical tare între rivalele la promovare

22:40

CS Mioveni și Rapid au remizat, scor 0-0, în runda cu numărul 26 din SuperLigă. Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul giuleștenilor, a dat vina pe ghinion și pe arbitraj. Adrian Mutu, după CS Mioveni - Rapid 0-0: „Am fost dezavantajați clar de arbitraj!”„Voi egalul îl numiți pas greșit... azi am dominat meciul, am avut ghinion mare, penalty ratat. E adevărat, în prima repriză am intrat cam pe vârfuri, dar în partea secundă am arătat bine. ...