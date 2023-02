Berlinala 2023: Libertatea interpretată pe mai multe continente

Primul titlu a venit filmat tocmai în Tasmania, de Rolf de Heer, un regizor de origine olandeză, stabilit în Australia: The Survival of Kindness, (de ziua bunătății spontane?), descris drept un road -movie on foot.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)