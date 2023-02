Doliu în lumea sportului! Fotbalistul Christian Atsu a fost găsit mort sub dărâmăturile din Turcia

17:50

Wilmark Entertainment Show și Arsenium, două nume consacrate ale industriei muzicale și de entertainment, vor fi invitații speciali ai concertului Boney M. feat Liz Mitchell. Evenimentul are loc la Sala Palatului pe 25 februarie.