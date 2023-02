Dependența jocurilor video în rândul minorilor. Tot mai mulți copii ajung în cabinetele medicilor

18:10

Întotdeauna în priză este Denise Rifai. Cu telefonul la ureche, rezolvând mai multe trebuiri simultan, jurnalista nu stă deloc locului. Are multe pe cap și e de înțeles. Cele 40 de întrebări incomode adresate celor […] The post Rezolvând mai multe treburi simultan, Denise Rifai a… Ce mai pune la cale prezentatoarea de la Kanal D? appeared first on Cancan.