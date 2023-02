Povestea cutremurătoare a lui Tanti Aurelia, o femeie de 74 de ani care trăiește în gară: „Nu am mâncat, nici nu mai știu de când”

19:00

Compania OMV Petrom a fost sancționată de statul român pentru că nu a trimis la timp planul de dezvoltare pentru extragerea gazelor din Marea Neagră. OMV are la dispoziție 15 zile să plătească amenda. Statul […] The post Amendă pentru OMV. Cât are de plătit compania cu profit de miliarde appeared first on Cancan.