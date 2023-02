Miracol în Turcia! Trei victime au fost scoase de sub dărâmături. Au trecut 13 zile de la cutremurul devastator

20:40

Miruna Lazea are 23 de ani și este originară din Timișoara. Șatena este una dintre artistele momentului din muzica de petrecere. Tânăra este apreciată atât pentru vocea sa, dar și pentru felul în care arată. […] The post Miruna Lazea a vorbit despre viața sentimentală. Ce spune „Perla Banatului” despre căsătorie appeared first on Cancan.