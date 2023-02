Momente delicate pe Stamford Bridge » Căpitanul lui Chelsea a avut nevoie de mască de oxigen

12:10

Dennis Șerban s-a retras din fotbal în 2007, la doar 31 de ani, după o a doua experiență la Dinamo.Fostul mijlocaș trecut și pe la Steaua și Rapid, a vorbit despre retragerea sa prematură: „Cred că am făcut o greșeală mare, dar asta e. Mi-o asum. M-am simțit așa... nu știu... am avut un sentiment neplăcut și am hotărât să mă retrag. Eu zic că [mai puteam continua la nivel înalt]. La momentul ăla, da”, a spus Șerban pentru sport.ro. ...