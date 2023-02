Horoscop 19 februarie 2023. Lista nativilor care au parte de noi proiecte la locul de muncă

23:50

Aurora Ariana Roșca este, de ani buni, secretar general în primăria de la Cluj-Napoca. Își face treaba cu simț de răspundere, că altfel nu ar fi rezistat atât timp sub același acoperiș cu edilul urbei, […] The post Viață de nabab cu 8.000 de lei + Fiica studiază în Olanda! Secretul Aurorei Roșca, secretara lui Boc: Burj Al Arab, Paris, Tokio, Shanghai + Râuri de șampanie cu Neluțu Varga appeared first on Cancan.