Lidia Buble și-a uimit fanii cu ultima fotografie postată pe rețelele sociale. Cu cine a fost suprinsă

19:40

Au trecut 13 zile de la nenorocirea din Turcia. Cutremurul devastator a curmat peste 45.000 de vieți, însă, chiar și după atâtea zile, mai sunt oameni sub dărâmături care așteaptă să fie salvați. Povestea celor […] The post Miracol în Turcia! Trei victime au fost scoase de sub dărâmături. Au trecut 13 zile de la cutremurul devastator appeared first on Cancan.