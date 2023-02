Cove le declară război influncerilor: „O să lucreze roboții în locul nostru și noi o să stăm pe TikTok”

22:20

Adriana Trandafir are 66 de ani și este una dintre cele mai apreciate actriţe din România. Dincolo de cariera de succes, aceasta se bucură de familia sa frumoasă, cei doi copii Ștefan și pe Maria […] The post Adriana Trandafir a vorbit despre cel mai mare regret: „Este un capitol la care nu am fost foarte prezentă” appeared first on Cancan.