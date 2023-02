Eintracht Frankfurt - Napoli, duel în optimile Ligii Campionilor » Echipele probabile + Cele mai bune cote

23:20

FCU Craiova a învins-o pe FC Voluntari, scor 2-1, în runda cu numărul 26 din Superligă. Adrian Mititelu, finanțatorul grupării din Oltenia, încă nu a renunțat la visul de a merge în play-off. VIDEO. Adrian Mititelu, după FCU Craiova - FC Voluntari 2-1: „Am început să cred în play-off” „Le-am transmis înainte că va fi un meci foarte greu. Am studiat echipa din Voluntari și exact ce am anticipat s-a întâmplat. Trebuie să recunoaștem că am avut și șansă. ...