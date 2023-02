Motivul incredibil pentru care Olivia Steer nu mai consumă cafea şi nici sare! Le-a scos total din alimentaţie

16:40

Nu sunt puțini cei care se tem de necunoscut, mai ales atunci când vine vorba de a înnopta într-o cameră de hotel. O însoțitoare de zbor, pe numele său Esther, a dezvăluit un adevărat truc […] The post Puțini știau asta! De ce este bine să ai o sticlă cu apă sub pat, în camera de hotel appeared first on Cancan.