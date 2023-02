Nimeni nu se aștepta la asta! Afacerea cu care DJ Harra face o mulțime de bani

18:20

Liliana Feleagă, cunoscută sub numele de Amira Hayes, a murit la vârsta de 41 de ani, după o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă. Românca era stabilită de mai mulți ani în Italia, acolo unde […] The post Destin tragic pentru Liliana, o profesoară de dans din București. O boală cruntă a răpus-o la doar 41 de ani appeared first on Cancan.