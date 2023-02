ȚARA LUCRULUI DEGEABA. O școală din Gorj, renovată în 2011 pe banii Băncii Mondiale, afectată sever de cutremurele recente. Se discută demolarea

17:30

Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat marți, 21 februarie, că au fost ridicate prea puține mașini „pentru câtă nesimțire este din partea unor șoferi”. „De la începutul acestui an am ridicat peste 100 de autovehicule parcate ilegal. Prea puține pentru câtă nesimțire este din partea unor șoferi. Am dat dispoziții echipajelor Poliției […]