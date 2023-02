Puțini știu asta! Cine a fost vedeta care i-a dat o șansă lui Daniel Buzdugan la începuturile carierei: „Era cel mai prost tehnic pe care l-am văzut” 

13:30

Mihai Albu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de pantofi din țara noastră. Are o carieră răsunătoare în acest domeniu, însă nu uită de oamenii care l-au ajutat pentru a ajunge acolo unde și-a […] The post Cum a fost susținut Mihai Albu de mama sa, pentru a deveni un cunoscut creator de pantofi: ”De multe ori eu am vrut să abandonez” appeared first on Cancan.