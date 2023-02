CNN: Rusia a făcut un test cu racheta balistică intercontinentală Satan 2 când președintele SUA era în Ucraina

20:10

În vreme ce mare parte a elitei politice și de afaceri a Rusiei a acceptat invazia Ucrainei, după un an de război, unii oficiali se declară frustrați de eșecurile Kremlinului pe front, în vreme ce alții admit că starea de spirit din Rusia este deprimantă, scrie publicația independentă rusă The Moscow Times. Jurnaliștii ziarului The […]