Horațiu Lasconi, cetățean de onoare al Petroșaniului și campion cu Steaua este invitatlul zilei la GSP Live » Urmărește emisiunea AICI

20:50

Sarah Dumitrescu Prodan, 23 de ani, fiica impresarei Anamaria Prodan și a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, a povestit că a făcut un accident cu mașina ei de 80.000 de euro. „Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei. ...