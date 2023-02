Zeci de orașe din România ar trebui să redevină comune. Datele scoase la iveală de recensământ

România are aproape 80 de localități prea mici pentru actuala clasificare, potrivit datelor culese la recensământ. Aproape 40 de orașe au sub 5.000 de locuitori și aproape 40 de municipii au sub 25.000.

