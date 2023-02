Această tânără s-a lăudat colegilor de birou cu o fotografie cu noul ei logodnic, dar nu a observat un detaliu jenant

21:00

Nineta Popa Ionescu este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară din România și are o carieră care îi atestă pe deplin titulatura de artist. Cu toate acestea, destinul ei nu a fost […] The post Nineta Popa Ionescu, poveste de viață cutremurătoare! Artista a dezvăluit secretul care i-a schimbat complet viața appeared first on Cancan.