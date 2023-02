Am aflat cine îi face noua ținută lui Gigi Becali! Patronul de la FCSB, așezat la loc de cinste, lângă Regele Mihai și Horațiu Mălăele

Hainele complet negre, cu o cruce roșie brodată pe piept și pe căciulă, noul look vestimentar pe care Gigi Becali îl afișează aproape la fiecare apariție publică din acest an, sunt realizate cu materiale cumpărate de patronul FCSB, dar designul îi aparține celebrului creator de modă român Alexandru Ciucu.În acest an, Gigi Becali a surprins prin modul în care se îmbracă. ...

