Vlăduța Lupău a ajuns pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat vedeta

15:50

După îndelungi declarații și live-uri făcute pe TikTok, Fulgy a spus adevărul despre relația pe care o are în acest moment cu Bia Khalifa. Se pare că el și fosta concurentă de la „Sunt celebru, […] The post Fulgy și Bia Khalifa s-au despărțit! Cu cine a înlocuit-o fiul Clejanilor pe blondină appeared first on Cancan.