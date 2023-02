Sabia lui Cristiano » Imagini speciale din Arabia Saudită: Ronaldo, așa cum nu l-ai văzut niciodată

22:10

Gimnasta americană Olivia Dunne are 7 milioane de admiratori pe tiktok și 3,6 milioane pe Instagram. Printre ei și unele capete înfierbântate. Când unul a numit-o „mamă”, ea i-a replicat dur: „Nu, nu am de gând să-ți zdrobesc craniul cu coapsele mele. În plus, nu sunt mama ta”.+1 FOTOLa 20 de ani, Olivia Dunne nu este una dintre cele mai bune gimnaste ale Americii, dar are o imensă popularitate pe social media. ...