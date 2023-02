În lipsa reușitelor în războiul din Ucraina, Putin reinventează Războiul Rece. Cum este vizată Republica Moldova

11:40

Prima luna din 2023 s-a incheiat cu un avans de peste 4% pentru companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si incluse in indicele BET, care reflecta evolutia celor mai lichide 20 de companii. Piata de capital din Romania a inceput anul cu o serie de cresteri semnificative la nivelul indicilor BET, care include cele mai tranzactionate 20 de companii, si BET-TR, care include si dividendele oferite de acestea. Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incluse in acesti indici au incheiat prima luna din 2023 cu un avans de 4%. Indicele BET a inchis ultima sedinta de tranzactionare la un nivel de 12.139 puncte, iar BET-TR la un nivel de 23.611 puncte. De altfel, in ianuarie toti indicii BVB au fost pe plus, cu exceptia BET-FI, care a avut o scadere de 1%. Cea mai mare crestere a fost inregistrata la nivelul indicelui care include companiile din energie, BET-NG urcand cu 6%. Evolutia pozitiva a pietei de capital vine dupa un an 2022 marcat de volatilitate si incertitudini. La nivelul pietei de capital romanesti s-au inregistrat anul trecut noi maxime la capitolul valoare totala de tranzactionare, lichiditate medie zilnica si numar de tranzactii. Astfel, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins un nou record in 2022 in ceea ce priveste valoarea totala de tranzactionare realizata pe toate pietele cu toate tipurile de instrumente financiare dupa ce tranzactiile totale au depasit 24 miliarde lei, in crestere cu 11% fata de nivelul din 2021. Tot la nivelul anului trecut, lichiditatea medie zilnica de tranzactionare pentru toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piata Reglementata (PR) si Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) a crescut cu 11% si a ajuns la 95,6 milioane lei. Investitorii au realizat in 2022 un nou record in ceea ce priveste numarul de tranzactii cu toate tipurile de instrumente financiare realizate pe toate pietele: peste 1,67 milioane de tranzactii. In acelasi timp, incertitudinile internationale au condus la scaderi ale pietei, de 10,7% pentru indicele BET si de 1,9% pentru indicele BET-TR, la finalul anului trecut. Numarul investitorilor de pe piata de capital din Romania a continuat sa creasca si a ajuns la finalul lui 2022 la 133.000 de investitori, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Prin comparatie, la finalul anului 2021 erau aproape 82.000 de investitori. Acest lucru inseamna o crestere de 62% realizata intr-un singur an. Mai mult, cifra de 133.000 de investitori reprezinta un nou maxim istoric pentru piata de capital din Romania. Intr-un context regional si international dificil, in 2022, la BVB au fost realizate 42 de runde de finantare. Valoarea totala a rundelor de finantare de anul trecut a ajuns la 1,9 miliarde euro, fiind foarte aproape de maximul din 2021, de 2 miliarde euro. In ultimii 4 ani, la BVB s-au derulat 149 de runde de finantare care au totalizat 6,1 miliarde euro. Din cele 149 de runde, 38 au fost emisiuni de actiuni si 111 emisiuni de obligatiuni. Din perspectiva listarilor, anul 2023 a inceput la BVB cu listarea unei noi emisiuni de obligatiuni corporative, in valoare de 490 milioane lei. Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, a declarat: „Piata de capital a inceput anul foarte bine, iar companiile listate s-au bucurat de aprecieri ale preturilor, indicele BET avand o crestere de 4%. Rundele de finantare derulate prin piata de capital continua, deja am avut o prima listare in acest an cu obligatiuni corporative in valoare de aproape jumatate de miliard de lei si avem semnale clare ca mai multe companii se pregatesc de listare. Romania a inceput demersurile pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) si indeplinirea cu succes a acestui parcurs va aduce un plus de valoare tuturor companiilor romanesti care vor intelege ca printr-o mai buna guvernanta corporativa pot avea acces la importante resurse de capital detinute de investitorii internationali”. Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti, a declarat: „O serie de proeicte concrete pentru imbunatatirea relatiei cu investitorii si de crestere a lichiditatii actiunilor listate la bursa au fost deja demarate in acest an. Impreuna cu BERD am lansat “Investor Relations and Liquidity Support Programme” si recent am completat platforma BVB Research cu o sectiune dedicata investitorilor individuali. Cererea oficiala de autorizare a Contrapartii Centrale a fost depusa la ASF, documentatie ce contine peste 150 de documente insotite de traducerile acestora in limba engleza. Urmam pasii care sunt impusi de reglementari si, in final, aceasta aplicatie va fi evaluata la nivelul colegiului ESMA. Avem ca target operationalizarea CCP in trimestrul IV al acestui an”. Bursa de Valori Bucuresti a devenit tot mai vizibila in spatiul public, atat ca emitent, cat si ca operator de piata si sistem, prin proiectele de promovare ale pietei de capital pe care le-a initiat si pe care a continuat sa le dezvolte. Dupa rebrandingul realizat in 2021, cand a adoptat o noua identitate vizuala, BVB a celebrat anul trecut 140 de ani de la infiintarea primei burse de valori mobiliare in Romania. Evenimentul aniversar a fost organizat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. Proiectul Contrapartii Centrale a intrat intr-o etapa tehnica a implementarii si a autorizarii, iar primele produse derivate vor fi disponibile pe piata de capital in 2023. Proiectul Made in Romania, lansat in 2017 de BVB pentru a promova companiile romanesti, a ajuns la cea de-a V-a editie, iar de la debutul programului, un numar de 16 companii au listat la bursa actiuni sau obligatiuni, astfel incat rundele de finantare derulate de acestea au depasit 212 milioane euro. Peste 70 de rapoarte de analiza au fost publicate doar in 2022 in cadrul proiectului BVB Research Hub, un instrument care vizeaza imbunatatirea acoperirii cu rapoarte de analiza pentru emitentii locali si cresterea accesului la analiza fundamentala pentru investitorii locali. Tot pe bvbresearch.ro sunt disponibile si scorurile ESG pentru 11 companii listate. Parte din eforturile de promovare a Romaniei ca un hub de finantare regional, BVB a organizat impreuna cu maib, cea mai mare banca din Republica Moldova, primul forum la nivel inalt „Moldova – Romania: Capital bridges", la Bucuresti, si conferinta „Accessing international capital markets", la Chisinau, evenimente dedicate promovarii oportunitatilor din piata de capital. Evolutia pietei de capital din Romania a fost recunoscuta pe plan international de furnizorul global de indici FTSE Russell si, incepand cu 2020, Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta. In prezent, 13 companii romanesti sunt incluse in indicii pietelor emergente, iar printre aceste companii se numara si emitentul BVB, companie listata in 2010 pe propria piata.