Paula Seling spune că a plecat din finala Eurovision pentru că „TVR crede că poate face playlist-ul unui artist invitat”. Care e melodia refuzată

11:10

Sânziana Buruiană alăptează încontinuu de 7 ani și nu are de gând să se oprească prea curând. Într-un interviu pentru „Xtra Night Show”, fosta asistentă TV a spus ce planuri are cu fiica cea mare. Sânziana Buruiană are două fetițe împreună cu Nicolae Zuluf și se dedică în totalitate copiilor săi. Fosta asistentă TV a […]