Cât te costă să divorţezi în 2023 şi de ce acte ai nevoie

10:50

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj la un an de când Rusia a atacat Ucraina: "Acum exact un an, am văzut cum prezentul și viitorul nostru se pot schimba într-o clipă. O națiune independentă, un stat vecin nouă, a fost atacat cu cruzime, fără nicio justificare".