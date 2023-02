Cine este Ajay Banga, propus de administrația Biden la conducerea Băncii Mondiale?

02:10

Președintele american Joe Biden a marcat, la Varșovia, împlinirea unui an de la invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina, cu un discurs pragmatic, despre valoarea libertății și a democrației confruntate cu amenințarea unui regim dictatorial, ca cel de la Moscova.Context în care președintele Biden a salutat explicit și determinarea „oamenilor din Moldova de a trăi în libertate”, determinarea care i-a adus mai aproape de Uniunea Europeană. „Doamnă președinte [Maia] Sandu, suntem mândri să fim astăzi alături de dvs”, a spus președintele Biden, care a cerut totodată publicului o rundă de aplauze pentru Maia Sandu.Biden a reafirmat coeziunea de nezdruncinat a aliaților occidentali în spatele Ucrainei, confruntată cu invazia neprovocată a Rusiei.Președintele american a ținut să asigure, în termeni fără echivoc toate țările NATO că Statele Unite cred cu tărie în articolul 5 al tratatului nord-atlantic: „Un atac împotriva unui membru NATO este un atac împotriva tuturor” a reamintit Biden, lucru „ de care este conștientă și Rusia”.El a mai declarat că NATO, aliații Occidentali „nu vor să atace Rusia, nici să o distrugă”. „Războiul a fost provocat de Putin și tot el îl poate încheia cu un cuvânt”, a mai spus Biden la Varșovia.Discursul de la Varșovia încheie un duel retoric Biden-Putin, marcând împlinirea unui an de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022.A început luni, în cursul unei vizite surpriză la Kiev a președintelui american, unde Biden a declarat: „Când Putin și-a lansat invazia în urmă cu aproape un an, a crezut că Ucraina este slabă și că Occidentul este divizat. El a crezut că poate rezista mai mult decât noi. Dar s-a înșelat amarnic”.A urmat, marți dimineață, la Moscova, discursul președintelui rus Vladimir Putin despre starea națiunii, când a acuzat din nou Occidentul, în primul rând Statele Unite, de a fi provocat conflictul din Ucraina, amenințând continuu securitatea Federației Ruse. „Ei au început conflictul. Noi am încercat să-i oprim”.S-a încheiat marți seară, la Varșovia, cu discursul președintelui american Joe Biden despre războiul din Ucraina ca un exemplu grăitor al coeziunii democrațiilor, confruntate cu agresiunea Rusiei. „Ce facem acum trebuie făcut pentru ca în viitor, copiii și nepoții noștri să cunoască acest cuvânt – libertate”, a mai sus Biden .