Dureros! Nepăsare față de omul care a adus-o pe lume! CANCAN.RO are imaginile momentului cu Eliza, fata Adrianei Iliescu

14:00

Fosta concurentă de la „Vocea României”, din 2014, împlinește 31 de ani chiar de Dragobete. AVA a dezvăluit cum își va petrece ziua de naștere. Devenită celebră sub numele de scenă AVA, Andreea Avarvari pe […] The post Ava împlinește 30 de ani de Dragobete! Cum își petrece artista ziua de naștere appeared first on Cancan.