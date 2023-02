Coșmarul trăit de Tristan Tate în arest! A ajuns pe mâna medicilor, iar CANCAN.RO are toate detaliile: „S-a umplut de păduchi și purici. A slăbit foarte mult”

15:00

Toți oamenii au obiceiuri culinare în bucătărie la care nu vor să renunțe atât de ușor. Uneori, preparatele pe care le gătesc s-ar putea să nu fie atât de gustoase, iar problema ar putea fi […] The post Când trebuie turnat uleiul în tigaie, de fapt: la început (când e rece) sau după câteva secunde (când e fierbinte)? appeared first on Cancan.