Larisa Drăgulescu, declarații despre noul bărbat din viața ei: „Ne-am cunoscut printr-un prieten comun”

18:50

Emily Burghelea se numără printre cele mai apreciate vedete din România. Blondina are o comunitate de fani impresionantă, iar pe rețelele de socializare este extrem de activă, acolo unde le împărtășește fanilor majoritatea activităților pe […] The post Cum sărbătorește Emily Burghelea Dragobetele. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” și-a luat iubitul și… appeared first on Cancan.