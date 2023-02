Vestea momentului pentru românii cu pensii până în 2000 de lei! Anunțul făcut de Marcel Boloș

21:00

Deși pare un scenariu desprins dintr-o peliculă comică, este adevărat! Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Marea Britanie a fost pus în situația de a demonstra că trăiește, după ce autoritățile l-au […] The post Ca-n filme! Un bărbat a fost nevoit să dovedească că e viu, după ce autoritățile l-au anunțat „decedat”. Cum a fost posibil acest lucru appeared first on Cancan.