Premoniția lui Mihai Șora de dinaintea propriei morți. Ce a postat filosoful pe pagina de Facebook, cu doar câteva ore înainte să piară

23:50

Tristan și Andrew Tate duc o viață de coșmar în „Beciul Domnesc”, din inima Capitalei. Calvarul fraților Tate, început în dimineața zilei de 29 decembrie, când „mascații” i-au ridicat pe cei mai cunoscuți frați milionari din […] The post Coșmarul trăit de Tristan Tate în arest! A ajuns pe mâna medicilor, iar CANCAN.RO are toate detaliile: „S-a umplut de păduchi și pureci. A slăbit foarte mult” appeared first on Cancan.