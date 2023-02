Trei cercetători, ținuți ostatici în Papua Noua Guinee, au fost eliberați

11:10

2/3 galeria vă invită cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în data de 8 martie, începând cu ora 18:00 la vernisajul expoziției personale "The woman who clicks the shutter" a artistei Pixy Liao. Fotografiile lui Pixy Liao vor fi expuse pentru prima dată în România, iar evenimentul de deschidere va avea loc în prezența artistei.