Surpriză neașteptată pentru cele 6 echipe rămase la America Express! Ce se va întâmpla în prima etapă din Columbia

21:20

Este zi de doliu în România. Filosoful Mihai Șora s-a stins din viață la vârsta de 106 ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut pe pagina de Facebook a acestuia, acolo unde intelectualul era […] The post Premoniția lui Mihai Șora de dinaintea propriei morți. Ce a postat filosoful pe pagina de Facebook, cu doar câteva ore înainte să piară appeared first on Cancan.