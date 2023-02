Microsoft şi Nintendo semnează un contract pe 10 ani pentru Call of Duty

Microsoft Corp. a semnat actele privind promisiunea sa de a livra jocuri precum Call of Duty pe platformele Nintendo Co. timp de un deceniu, într-o mişcare menită să calmeze temerile autorităţilor de reglementare cu privire la propunerea de preluare a Activision Blizzard Inc, conform Bloomberg.

