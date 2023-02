Cum au reacționat frații Tate după ce au aflat că vor rămâne în spatele gratiilor. Andrew Tate, primele declarații: „Minciunile dușmanilor mei se prăbușesc” 

17:00

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul începutului de săptămână, cea mai tare glumă de luni. Vezi și tu în ce situație hilară a ajuns un tată, după ce a luat țigări de la […] The post Bancul începutului de săptămână | „Nu mai am țigări!” appeared first on Cancan.