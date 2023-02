Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul

Au existat mai mulți factori din cauza cărora aceste filme science fiction sunt considerate slabe și nu se numără printre preferatele publicului. 1. Mad Max: Beyond Thunderdome Mad Max Beyond Thunderdome, continuarea filmului Mad Max 2: The Road Warrior, a stârnit păreri împărțite. Scenariul a fost slab în comparație cu predecesorul, iar cei mai mulți […]

