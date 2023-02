Mutu se plânge, dar e izbit de realitate: „Sunt prea puțin rapidiști la TV!” » Giuleștenii domină emisiunile sportive

16:10

Ieșit pe locul 2 în la Gala FIFA The Best, Kylian Mbappe (24 de ani) a dat o declarație care îi entuziasmează pe fanii lui AC Milan.Extrema franceză mai are contract cu PSG până în 2025, dar luni seara și-a exprimat din nou admirația pentru AC Milan.Kylian Mbappe: „Dacă vin în Italia, o fac doar pentru AC Milan”„Dacă vin să joc în Italia, o fac doar pentru AC Milan”, a spus Mbappe, potrivit La Repubblica. ...