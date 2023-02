Florentina Rudeanu, manager Spitalul Obstetrică-Ginecologie Buftea: "Cabinetele din ambulatoriu vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație"

14:30

Mai mult de 10% dintre pozițiile curente deschise din domeniul financiar rămân neocupate, ceea ce încarcă volumul de muncă al angajaților existenți, iar costurile cu forța de muncă sunt estimate să crească cu circa 16%. Acestea sunt câteva dintre concluziile studiului „CFO-Study – Finance and the War for Talents”, realizat, în ianuarie 2023, de compania de consultanță în management Horváth, care are patru decenii de experiență internațională, fiind activă și pe piața din în România, din 2005.