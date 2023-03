Războiul Nicolae Badea vs. Răzvan Zăvăleanu - APCH continuă. „Probabil, s-a gândit că suntem niște persoane foarte obediente, care vor face ceea ce li se spune”

12:50

Francezul Just Fontaine rămâne în istorie pentru cele 13 goluri marcate la Mondialul din 1958, record neegalat până astăzi. Avea 89 de ani.O mare legendă a fotbalului francez s-a stins în această dimineață. Just Fontaine avea 89 de ani.El a scos "cocoșii galici" la lumina fotbalului. Just, Raymond Kopa și Roger Piantoni au fost primii albaștri care au jucat o semifinală de Campionat Mondial, în 1958, câștigând apoi medaliile de bronz. Toți trei au dispărut. ...