Decizie neașteptată pentru văduva lui Kobe Bryant: ”A avut parte de lipsă de repect”

22:10

Vlăduța Lupău este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România. Artista formează un cuplu de mai mulți ani cu Adrian Rus, alături de care are și un […] The post Vlăduța Lupău, dezvăluiri neașteptate. Cine este, de fapt, bărbatul care a cerut-o în căsătorie înaintea lui Adi Rus. Abia acum a recunoscut! appeared first on Cancan.